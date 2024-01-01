Поляки снова перекроют границу с Украиной

Недовольные собственными заработками и условиями труда некоторые польские перевозчики снова нашли виновных – конечно же, украинских коллег. Они считают, что действия украинцев обвалили цены на перевозки и забирают у них работу. Хотя сами не спешат ездить в Украине дальше западных областей.

“Сегодня зарегистрировали акцию протеста на крупнейшей границе с Украиной - Дорогуску. Разочарованы отсутствием действий польского правительства, протестом хотим восстановить баланс на транспортном рынке, который сложился после отмены разрешений для украинских перевозчиков”, – написали на своей странице Комитет защиты транспортных перевозчиков и работодателей Польши.

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Пока нет никакой информации о сроках проведения акции.

В то же время на другом крупном пункте пропуска – “Корчева-Краковец” – запланированы ремонтные работы, сообщает АСМАП. С 8 мая до середины июня 2025 года будут менять асфальтовое покрытие на въездном направлении для грузового транспорта в Польшу и на выездном – для пассажирского со стороны Польши.

В связи с частичным перекрытием участков, где будут проводиться работы, возможно временное снижение пропускной способности. Кроме того, продолжается реконструкция и в пункте пропуска "Шегини" с украинской стороны.