Как выехать за границу на волонтерском автомобиле

В главном сервисном центре МВД напоминают, для гуманитарных автомобилей, поставленных на временный государственный учет, предусмотрен выезд за пределы страны. Это касается тех автомобилей, которые ввезены на таможенную территорию Украины как гуманитарная помощь в период военного положения до вступления в силу постановления Кабинета Министров Украины от 5 сентября 2023 года №953.

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Выезд за пределы Украины таких гуманитарных автомобилей урегулирован постановлением КМУ № 895 от 6 августа 2024 года. Для того, чтобы выехать с территории страны на автомобиле, стоящем на временном учете как гуманитарка, необходимо пройти сертификацию на соответствие конструкции и технического состояния транспортного средства и получить свидетельство о регистрации транспортного средства для выезда за границу. Документ выдается на то лицо, которое указано во временном регистрационном талоне.

Для этого нужно обратиться в сервисный центр МВД с такими документами:

копия приказа о назначении уполномоченного представителя;

доверенность, выдана уполномоченному представителю на получение соответствующей услуги;

документ, удостоверяющий уполномоченного представителя (паспорт);

выписка налогоплательщика и свидетельство ЕГРПОУ;

временный регистрационный талон;

сертификат соответствия.

Свидетельство о регистрации авто для выезда за границу выдается, если таможенные органы подтвердили информацию об оформлении декларации о перечне товаров, признаваемых гуманитарной помощью. Или при условии наличия такой информации в реестрах. Срок предоставления услуги зависит от продолжительности рассмотрения запроса таможенными органами.

Свидетельство о регистрации транспортного средства для выезда за границу выдается на срок, указанный в заявлении. По возвращении в Украину это свидетельство нужно вернуть в сервисный центр МВД и забрать временный регистрационный талон, хранящийся в соответствующем сервисном центре МВД.