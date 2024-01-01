Кабмин оставил возможность ввоза волонтерских авто без налогообложения

Новая редакция Постановления Кабинета Министров Украины от 22.02.2014 № 112 “Об утверждении перечня средств, товаров (работ, услуг), сумма (стоимость) благотворительной помощи для закупки или в виде которых не включается в налогооблагаемый доход плательщиков налога на доходы физических лиц” позволяет без налогообложения ввозить в Украину транспортные средства, которые доставляют волонтеры.

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В документе указано, что без уплаты налогов можно ввозить “Автомобили для перевозки грузов, для пассажирских перевозок, для перевозки не менее 10 человек, автомобили специального назначения, прицепы, квадроциклы, багги (и другие подобные им), средства и оборудование для транспортных средств, их части и комплектующие изделия”.

Напомним согласно постановлению КМУ № 895 от 6 августа 2024 года транспортные средства, ввезенные из-за границы как гуманитарная помощь, и имеющие временную регистрацию, могут быть выбракованы. Ранее эта услуга была доступна только для транспортных средств, находящихся на государственной регистрации.