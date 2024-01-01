Кабмін залишив можливість ввозу волонтерських авто без оподаткування

Нова редакція Постанови Кабінету Міністрів України від 22.02.2014 № 112 “Про затвердження переліку засобів, товарів (робіт, послуг), сума (вартість) благодійної допомоги для закупівлі або у вигляді яких не включається до оподатковуваного доходу платників податку на доходи фізичних осіб” дозволяє без оподаткування ввозити в Україну транспортні засоби, які доставляють волонтери.

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В документі зазначено, що без сплати податків можна ввозити “Автомобілі для перевезення вантажів, для пасажирських перевезень, для перевезення не менш як 10 осіб, автомобілі спеціального призначення, причепи, квадроцикли, багі (та інші подібні до них), засоби і устаткування для транспортних засобів, їх частини та комплектувальні вироби”.

Нагадаємо згідно з постановою КМУ № 895 від 6 серпня 2024 року транспортні засоби, ввезені з-за кордону як гуманітарна допомога, та які мають тимчасову реєстрацію, можуть бути вибракувані. Раніше ця послуга була доступна лише для транспортних засобів, які перебувають на державній реєстрації.