Як виїхати закордон на волонтерському автомобілі

У головному сервісному центрі МВС нагадують, для гуманітарних автомобілів, що поставлені на тимчасовий державний облік, передбачено виїзд за межі країни. Це стосується тих автівок, які ввезені на митну територію України як гуманітарна допомога в період воєнного стану до набрання чинності постанови Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2023 року №953.

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Виїзд за межі України таких гуманітарних автівок врегульовано постановою КМУ № 895 від 6 серпня 2024 року. Для того, щоб виїхати з території країни на автомобілі, що стоїть на тимчасовому обліку як гуманітарка, необхідно пройти сертифікацію щодо відповідності конструкції і технічного стану транспортного засобу та отримати свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу для виїзду за кордон. Документ видається на ту особу, яка зазначена у тимчасовому реєстраційному талоні.

Для цього потрібно звернутися до сервісного центру МВС з такими документами:

копія наказу про призначення уповноваженого представника;

довіреність, видана уповноваженому представнику на отримання відповідної послуги;

документ, що посвідчує уповноваженого представника (паспорт);

виписка платника податків та свідоцтво ЄДРПОУ;

тимчасовий реєстраційний талон;

сертифікат відповідності.

Свідоцтво про реєстрацію авто для виїзду за кордон видається, якщо митні органи підтвердили інформацію про оформлення декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою. Або за умови наявності такої інформації в реєстрах. Строк надання послуги залежить від тривалості розгляду запиту митними органами.

Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу для виїзду за кордон видається на термін, зазначений у заяві. Після повернення в Україну це свідоцтво потрібно повернути до сервісного центру МВС та забрати тимчасовий реєстраційний талон, що зберігається у відповідному сервісному центрі МВС.