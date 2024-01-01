Як велосипедистам їздити взимку: поліція радить

Вночі 29 січня, під час дії комендантської години, на 103 км автодороги Київ — Харків патрульні помітили велосипедиста, що їхав з порушенням ПДР — на його велосипеді були відсутні світловідбивачі.

Оскільки в темну пору доби це дуже небезпечно, поліцейські зупинили чоловіка, пояснили причину зупинки та винесли постанову за ч. 2 ст. 127 (Порушення ПДР особами, які керують велосипедами) КУпАП.

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У поліції нагадують основні правила дорожнього руху для велосипедистів:

Велосипедисти повинні рухатися по велодоріжках, а якщо їх немає — по крайній правій смузі проїзної частини, в один ряд.

Рухатися по проїзній частині на велосипедах дозволяється особам, що досягли 14-річного віку.

Заборонено:

їздити у нетверезому стані;

їздити, не тримаючись за руль, та знімати ноги з педалей;

переїздити пішохідний перехід на велосипеді. Потрібно злізти з велосипеда і перейти дорогу;

рухатися по автомагістралях, дорогах для автомобілів та по проїзній частині, коли поряд облаштовано велосипедну доріжку;

рухатися по тротуарах і пішохідних доріжках (крім дітей до 7 років на дитячих велосипедах під наглядом дорослих);

під час руху триматися за інший транспортний засіб.

Велосипед повинен мати справні гальма, звуковий сигнал та бути обладнаним світловідбивачами (спереду білого, позаду червоного, по боках жовтогарячого кольору). Також, для руху в темну пору доби та в умовах недостатньої видимості, на велосипеді повинен бути встановлений та увімкнений ліхтар (фара).

Окрім того, у поліції рекомендують попіклуватися про власну безпеку, користуючись захисним спорядженням, щоб уникнути травмування в разі падіння з двоколісного: оберіть зручний та надійний шолом, налокітники тощо.



Корисною звичкою для велосипедистів є носіння світлого та яскравого одягу, або використання яскравого жилета зі світлоповертальними елементами, аби бути помітнішим на дорозі.