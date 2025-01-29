Как велосипедистам ездить зимой: полиция советует

Ночью 29.01.25, во время действия комендантского часа, на 103 км автодороги Киев - Харьков патрульные заметили велосипедиста, ехавшего с нарушением ПДД - на его велосипеде отсутствовали светоотражатели.
Поскольку в темное время суток это очень опасно, полицейские остановили мужчину, объяснили причину остановки и вынесли постановление по ч. 2 ст. 127 (Нарушение ПДД лицами, которые управляют велосипедами) КУоАП.
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В полиции напоминают основные правила дорожного движения для велосипедистов:
- Велосипедисты должны двигаться по велодорожкам, а если их нет - по крайней правой полосе проезжей части, в один ряд.
- Двигаться по проезжей части на велосипедах разрешается лицам, достигшим 14-летнего возраста.
Запрещено:
- ездить в нетрезвом состоянии;
- ездить, не держась за руль, и снимать ноги с педалей;
- переезжать пешеходный переход на велосипеде. Нужно слезть с велосипеда и перейти дорогу;
- двигаться по автомагистралям, дорогах для автомобилей и по проезжей части, когда рядом обустроена велосипедная дорожка;
- двигаться по тротуарам и пешеходным дорожкам (кроме детей до 7 лет на детских велосипедах под присмотром взрослых);
- во время движения держаться за другое транспортное средство.
Велосипед должен иметь исправные тормоза, звуковой сигнал и быть оборудованным светоотражателями (спереди белого, сзади красного, по бокам оранжевого цвета). Также, для движения в темное время суток и в условиях недостаточной видимости, на велосипеде должен быть установлен и включен фонарь (фара).
Кроме того, в полиции рекомендуют позаботиться о собственной безопасности, пользуясь защитным снаряжением, чтобы избежать травмирования в случае падения с двухколесного: выберите удобный и надежный шлем, налокотники и тому подобное.
Полезной привычкой для велосипедистов является ношение светлой и яркой одежды, или использование яркого жилета со светоотражающими элементами, чтобы быть заметным на дороге.