Національна поліція України за чотири роки роботи розбила 1300 службових автомобілів. Про це у вівторок, 14 травня, розповів начальник Департаменту патрульної служби Національної поліції Євген Жуков.

За його словами, з початку функціонування Національної поліції було закуплено 2500 автомобілів, в поточному році планується закупити ще 500 штук. "За чотири роки було розбито 1300 одиниць", – повідомив Жуков.

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При цьому, за його словами, більшість розбитих машин – це японські Toyota Prius. Кількість розбитих Mitsubishi Outlander PHEV становить близько 20-ти. Крім того, в поточному році в дорожно-транспортних пригодах постраждали близько 20 поліцейських.

14 травня Японія передала міністерству внутрішніх справ України ще 83 нові автомобілі Mitsubishi Outlander PHEV. Під час церемонії передачі голова Національної поліції Сергій Князєв повідомив, що автомобілі були куплені за "зелені гроші", отримані за Кіотським протоколом.