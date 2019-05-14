Национальная полиция Украины за четыре года работы разбила 1300 служебных автомобилей. Об этом во вторник, 14 мая, рассказал начальник Департамента патрульной службы Национальной полиции Евгений Жуков.

По его словам, с начала функционирования Национальной полиции было закуплено 2500 автомобилей, в текущем году планируется закупить еще 500 штук. "За четыре года было разбито 1300 единиц", – сообщил Жуков.

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При этом, по его словам, большинство разбитых машин – это японские Toyota Prius. Количество разбитых Mitsubishi Outlander PHEV составляет около 20-ти. Кроме того, в текущем году в дорожно-транспортных происшествиях пострадали около 20 полицейских.

14 мая Япония передала министерству внутренних дел Украины еще 83 новые автомобили Mitsubishi Outlander PHEV. Во время церемонии передачи председатель Национальной полиции Сергей Князев сообщил, что автомобили были куплены за "зеленые деньги", полученные по Киотскому протоколу.