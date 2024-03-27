51-річний мешканець Вінниччини обіцяв своїм клієнтам посприяти в отриманні водійського посвідчення без відвідування автошколи та здачі іспитів.

За даними Нацполіції, автор схеми перебував у змові з працівниками автошколи, що знаходилася у Чернівцях. Про це повідомляє сайт ГУ Нацполіції Вінницької області.

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Чоловік оформляв фіктивні документи про нібито проходження клієнтами теоретичного та практичного курсу з водіння. А потім, на підставі отриманого сертифікату, обіцяв домовитись із адміністратором сервісного центру МВС про безпроблемну здачу водійських іспитів.

Фігуранта затримали. За місцем проживання, у його автомобілі та у приміщенні автошколи правоохоронці виявили та вилучили гроші, бланки медичних довідок, печатки медичної установи, водійські посвідчення, свідоцтва про закінчення водійських курсів. Чоловіку оголошено про підозру та загрожує до восьми років за ґратами. Наразі, поліцейські встановлюють осіб, які користувались цими послугами.

Щодо працівників сервісного центру МВС, які можуть бути причетні до цієї схеми, тривають перевірки. Викриття схеми відбулося за сприянням керівництва регіонального сервісного центру МВС України у Вінницькій, Черкаській та Кіровоградській областях.

Головний сервісний центр МВС нагадує, громадянам, які бажають стати водіями, потрібно:

підготуватися до теоретичного іспиту самостійно або в автошколі;

скласти теоретичний іспит у сервісному центрі МВС;

отримати медичну довідку;

пройти навчання та скласти внутрішній практичний іспит в автошколі;

скласти практичний іспит у сервісному центрі МВС;

отримати тимчасове посвідчення водія

через два роки замінити його на постійне

Щоб підготуватися до теоретичного іспиту, можна використовувати онлайн функціонал Головного сервісного центру МВС. Зокрема тренувальні тести.