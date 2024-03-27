51-летний житель Винницкой области обещал своим клиентам посодействовать в получении водительского удостоверения без посещения автошколы и сдачи экзаменов.
По данным Нацполиции, автор схемы находился в сговоре с работниками автошколы, что находилась в Черновцах. Об этом сообщает сайт ГУ Нацполиции Винницкой области.
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Мужчина оформлял фиктивные документы о якобы прохождении клиентами теоретического и практического курса по вождению. А потом, на основании полученного сертификата, обещал договориться с администратором сервисного центра МВД о беспроблемной сдаче водительских экзаменов.
Фигурант был задержан. По месту жительства, в его автомобиле и в помещении автошколы правоохранители обнаружили и изъяли деньги, бланки медицинских справок, печати медицинского учреждения, водительские удостоверения, свидетельства об окончании водительских курсов. Мужчине объявлено о подозрении и грозит до восьми лет за решеткой. Сейчас, полицейские устанавливают лиц, которые пользовались этими услугами.
В отношении работников сервисного центра МВД, которые могут быть причастны к этой схеме, продолжаются проверки. Разоблачение схемы произошло при содействии руководства регионального сервисного центра МВД Украины в Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях.
Главный сервисный центр МВД напоминает, гражданам, которые желают стать водителями, нужно:
- подготовиться к теоретическому экзамену самостоятельно или в автошколе;
- сдать теоретический экзамен в сервисном центре МВД;
- получить медицинскую справку;
- пройти обучение и сдать внутренний практический экзамен в автошколе;
- сдать практический экзамен в сервисном центре МВД;
- получить временное водительское удостоверение
- через два года заменить его на постоянное
Чтобы подготовиться к теоретическому экзамену, можно использовать онлайн функционал Главного сервисного центра МВД. В частности тренировочные тесты.