51-летний житель Винницкой области обещал своим клиентам посодействовать в получении водительского удостоверения без посещения автошколы и сдачи экзаменов.

По данным Нацполиции, автор схемы находился в сговоре с работниками автошколы, что находилась в Черновцах. Об этом сообщает сайт ГУ Нацполиции Винницкой области.

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Мужчина оформлял фиктивные документы о якобы прохождении клиентами теоретического и практического курса по вождению. А потом, на основании полученного сертификата, обещал договориться с администратором сервисного центра МВД о беспроблемной сдаче водительских экзаменов.

Фигурант был задержан. По месту жительства, в его автомобиле и в помещении автошколы правоохранители обнаружили и изъяли деньги, бланки медицинских справок, печати медицинского учреждения, водительские удостоверения, свидетельства об окончании водительских курсов. Мужчине объявлено о подозрении и грозит до восьми лет за решеткой. Сейчас, полицейские устанавливают лиц, которые пользовались этими услугами.

В отношении работников сервисного центра МВД, которые могут быть причастны к этой схеме, продолжаются проверки. Разоблачение схемы произошло при содействии руководства регионального сервисного центра МВД Украины в Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях.

Главный сервисный центр МВД напоминает, гражданам, которые желают стать водителями, нужно:

подготовиться к теоретическому экзамену самостоятельно или в автошколе;

сдать теоретический экзамен в сервисном центре МВД;

получить медицинскую справку;

пройти обучение и сдать внутренний практический экзамен в автошколе;

сдать практический экзамен в сервисном центре МВД;

получить временное водительское удостоверение

через два года заменить его на постоянное

Чтобы подготовиться к теоретическому экзамену, можно использовать онлайн функционал Главного сервисного центра МВД. В частности тренировочные тесты.