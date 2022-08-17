На Сумщині поліцейські офіцери громади отримали 29 нових службових автомобілів.

Ці 29 авто допоможуть ПОГам стати ближче до громадян. Безпека – це базова цінність, яку ми забезпечуємо нашим громадянам. Про це на своїй сторінці в Facebook написав перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін.

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“Ці 29 авто допоможуть ПОГам стати ближче до громадян. Мова не лише про поліцейські функції, це і про прибрати з дороги повалене дерево чи доставити медсестру до хворих, тобто про першочергові потреби наших громадян, які пов’язані із безпекою”, - написав Єнін.