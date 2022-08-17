В Сумской области полицейские офицеры общины получили 29 новых служебных автомобилей.
Эти 29 авто помогут полицейским офицерам общины (ПОО) стать ближе к гражданам. Безопасность – это базовая ценность, которую мы обеспечиваем нашим гражданам. Об этом на своей странице в Facebook написал первый замминистра внутренних дел Евгений Енин.
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“Эти 29 авто помогут ПОО стать ближе к гражданам. Речь не только о полицейских функциях, это и о убрать с дороги сваленное дерево или доставить медсестру к больным, то есть о первоочередных потребностях наших граждан, которые связаны с безопасностью”, – написал Енин.