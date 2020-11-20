Нацполиция получила от "международных партнеров" 18 служебных автомобилей для подразделений превентивной деятельности.

Транспортные средства поступят в девять регионов Украины. Часть автомобилей получат новообразованные мобильные группы по противодействию домашнему насилию, остальные передадут подразделениям реагирования патрульной полиции. Профилактика и противодействие домашнему насилию были и остаются одним из приоритетов в деятельности Национальной полиции Украины.

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Об этом сегодня, 20 ноября, сообщил заместитель председателя Нацполиции Александр Фацевич. В церемонии передачи автомобилей приняли участие заместитель Министра внутренних дел Украины Екатерина Павличенко, руководитель отдела программ помощи Представительства ЕС в Украине Ксавье Камю и директор Управления ООН по обслуживанию проектов (ЮНОПС) в Украине Ирина Саакян Веттер

Новый транспорт получат мобильные группы по противодействию домашнему насилию и подразделения реагирования патрульной полиции в Кировоградской, Львовской, Харьковской, Одесской, Киевской, Винницкой, Черновицкой, Полтавской и Хмельницкой областях.

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