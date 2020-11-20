Нацполіція отримала від "міжнародних партнерів" 18 службових автомобілів для підрозділів превентивної діяльності.

Транспортні засоби надійдуть до дев’яти регіонів України. Частину автомобілів отримають новостворені мобільні групи з протидії домашньому насильству, решту передадуть підрозділам реагування патрульної поліції. Профілактика і протидія домашньому насильству була і залишаються одним з пріоритетів у діяльності Національної поліції України.

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Про це сьогодні, 20 листопада, повідомив заступник Голови Нацполіції Олександр Фацевич. У церемонії передачі автомобілів взяли участь заступниця Міністра внутрішніх справ України Катерина Павліченко, керівник відділу програм допомоги Представництва ЄС в Україні Ксав'є Камю та директорка Управління ООН з обслуговування проектів (ЮНОПС) в Україні Ірина Саакян Веттер

Новий транспорт отримають мобільні групи з протидії домашньому насильству і підрозділи реагування патрульної поліції у Кіровоградській, Львівській, Харківській, Одеській, Київській, Вінницькій, Чернівецькій, Полтавській та Хмельницькій областях.

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