В Естонії поліція почала просити водіїв з георгіївськими стрічками на авто знімати їх. Також не дозволяється публічно демонструвати латинські літери "Z" та "V".

Минулими вихідними поліція в естонській Нарві, місті з особливо численною російською діаспорою, почала просити водіїв з георгіївськими стрічками на авто зняти їх.

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Всього було кілька таких випадків. "Ми привертаємо увагу до використання символів, які схвалюють агресивну війну і пояснюємо, що значення цього символу з початком війни змінилося", - зазначив керівник поліції Нарви Індрек Пуві. За його словами, в усіх випадках водії відреагували з розумінням та зняли стрічки.

Як повідомлялося, минулого тижня естонські прикордонники почали активніше контролювати використання символіки, яка підтримує війну проти України, та за необхідності, можуть анулювати візи порушників.

Департамент поліції та прикордонної охорони не дозволяє, зокрема, публічно демонструвати георгіївські стрічки та інші символи, які використовуються РФ у війні проти України, такі як латинські літери "Z" та "V".