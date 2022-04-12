В Эстонии полиция начала просить водителей с георгиевскими ленточками на авто снимать их. Также не разрешается публично демонстрировать латинские буквы "Z" и "V".

В минувшие выходные полиция в эстонской Нарве, городе с особо многочисленной российской диаспорой, начала просить водителей с георгиевскими ленточками на авто снять их.

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Всего было несколько таких случаев. "Мы привлекаем внимание к использованию символов, которые одобряют агрессивную войну и объясняем, что значение этого символа с началом войны изменилось", – отметил руководитель полиции Нарвы Индрек Пуви. По его словам, во всех случаях водители отреагировали с пониманием и сняли ленты.

Как сообщалось, на прошлой неделе эстонские пограничники начали активнее контролировать использование символики, которая поддерживает войну против Украины, и при необходимости, могут аннулировать визы нарушителей.

Департамент полиции и пограничной охраны не позволяет, в частности, публично демонстрировать георгиевские ленты и другие символы, которые используются в РФ в войне против Украины, такие как латинские буквы "Z" и "V".