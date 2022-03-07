Зараз за керування транспортним засобом в стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння поліцейські відразу здійснюють вилучення автомобіля на потреби оборони.

У поліції наголошують: керування транспортним засобом в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння заборонено, в тому числі й в період воєнного стану.

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«За керування в стані сп'яніння патрульні складають на водія протокол згідно зі ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп'яніння) КУпАП та евакуюють автомобіль на арештмайданчик з його подальшим безоплатним вилученням для потреб Збройних Сил України. Загалом, від 3 березня охоронці порядку виявили 14 водіїв, які перебували за кермом транспортних засобів у стані сп'яніння», - повідомляє Патрульна поліція Чернівецької області.

Рішення про конфіскацію автомобілів у нетверезих водіїв було прийнято військовим штабом 3 березня. Діяти такий порядок буде увесь час воєнного стану.