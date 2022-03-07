Сейчас за управление транспортным средством в состоянии алкогольного или наркотического опьянения полицейские сразу производят изъятие автомобиля на нужды обороны.

В полиции отмечают: управление транспортным средством в состоянии алкогольного или наркотического опьянения запрещено, в том числе в период военного положения.

Читайте также Уже два автомобиля нетрезвых водителей пошли на нужды обороны

“За управление в состоянии опьянения патрульные составляют на водителя протокол согласно ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КУоАП и эвакуируют автомобиль на арест-площадку с его последующим безвозмездным изъятием для нужд Вооруженных Сил Украины. В общей сложности, с 3 марта стражи порядка обнаружили 14 водителей, находившихся за рулем транспортных средств в состоянии опьянения”, – сообщает Патрульная полиция Черновицкой области.

Решение о конфискации автомобилей у нетрезвых водителей было принято военным штабом 3 марта. Действовать такой порядок будет все время военного положения.