Председатель Ровненской ОГА Виталий Коваль рассказал о пополнении автопарка защитников Украины за счет нетрезвых водителей.

"Первый пошел", – отметил глава области, и опубликовал фото с красным Volkswagen Crafter, который отобрали у нетрезвого водителя.

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Этот случай произошел в Ровно на улице Здолбуновской патрульные остановили транспортное средство Volkswagen. 27-летняя женщина находилась за рулем с признаками наркотического опьянения.

В присутствии двух свидетелей женщина отказалась от прохождения освидетельствования на определение состояния опьянения. Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Ровненской области.

Инспекторы составили на нее протокол по ч. 2 ст. 130 КУоАП (Повторное в течение года управление транспортным средством в состоянии опьянения).

Еще один случай произошел также в Ровно на улице Степана Бандеры. Стражи порядка обнаружили у 31-летней женщины на авто Mazda признаки алкогольного опьянения. От прохождения освидетельствования на состояние опьянения она отказалась. Полицейские составили протокол по ч. 1 ст. 130 КУоАП (Управление в состоянии опьянения).

Патрульные изъяли транспортные средства на нужды обороны. Напоминаем: за управление в состоянии алкогольного или наркотического опьянения автомобиль полицейские сразу же изымают на нужды ВСУ и ТрО.