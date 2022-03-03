Голова Рівненської ОДА Віталій Коваль розповів про поповнення автопарку захисників України коштом нетверезих водіїв.

"Перший пішов", - зазначив голова області, і опублікував фото з червоним Volkswagen Crafter який відібрали у нетверезого водія.

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Цей випадок стався у Рівно на вулиці Здолбунівській патрульні зупинили транспортний засіб Volkswagen. 27-річна жінка перебувала за кермом з ознаками наркотичного сп'яніння.

В присутності двох свідків жінка відмовилась від проходження огляду на визначення стану сп’яніння. Про це повідомляє прес-служба Патрульної поліції Рівненської області.

Інспектори склали на неї протокол за ч. 2 ст. 130 КУпАП (Повторне, протягом року, керування транспортним засобом у стані сп’яніння).

Ще один випадок трапився також у Рівно на вулиці Степана Бандери. Охоронці порядку виявили в 31-річної жінки на авто Mazda ознаки алкогольного сп’яніння. Від проходження огляду на стан сп’яніння вона відмовилася. Поліцейські склали протокол за ч. 1 ст. 130 КУпАП (Керування в стані сп’яніння).

Патрульні вилучили транспортні засоби на потреби оборони. Нагадуємо — за керування в стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння автомобіль поліцейські одразу ж вилучають на потреби ЗСУ і ТрО.