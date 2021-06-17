Варто зазначити, що у першому випадку водія позбавляють права керування. А за кожен наступний випадок водій отримає два протоколи: за керування у стані сп’яніння та за керування без водійського посвідчення.
У Запоріжжі 30-річний водій автомобіля Renault Megane став рекордсменом за кількістю запротокольованих порушень Правил дорожнього руху. Патрульні виписували з травня 2020 року по червень 2021 більше ніж 100 протоколів.
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Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції в Запорізькій області у Facebook. Так, зловмисник отримував на своє ім'я 54 протоколи за водіння в нетверезому вигляді (ст. 130 КУпАП) та 55 – за керування автомобілем, будучи позбавленим прав (ст.126 КУпАП).
Нагадуємо, що за керування транспортним засобом у стані сп’яніння передбачена наступна адміністративна відповідальність:
- Якщо водій вперше протягом року сідає за кермо в нетверезому стані, на нього чекає штраф у розмірі 17 000 грн та позбавлення права керування на 1 рік.
- Якщо він чинить таке правопорушення вдруге протягом року, то штраф подвоюється — 34 000 грн та позбавлення права керувати автомобілем на 3 роки.
- Якщо ж водій сідає за кермо напідпитку втретє протягом року, то штраф становитиме 51 000 грн, а позбавлення права керування автомобілем — на 10 років.