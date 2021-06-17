Варто зазначити, що у першому випадку водія позбавляють права керування. А за кожен наступний випадок водій отримає два протоколи: за керування у стані сп’яніння та за керування без водійського посвідчення.

У Запоріжжі 30-річний водій автомобіля Renault Megane став рекордсменом за кількістю запротокольованих порушень Правил дорожнього руху. Патрульні виписували з травня 2020 року по червень 2021 більше ніж 100 протоколів.

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Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції в Запорізькій області у Facebook. Так, зловмисник отримував на своє ім'я 54 протоколи за водіння в нетверезому вигляді (ст. 130 КУпАП) та 55 – за керування автомобілем, будучи позбавленим прав (ст.126 КУпАП).

Нагадуємо, що за керування транспортним засобом у стані сп’яніння передбачена наступна адміністративна відповідальність: