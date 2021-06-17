Стоит отметить, что в первом случае водителя лишают права управления. А за каждый следующий случай водитель получит два протокола: за управление в состоянии опьянения и за управление без водительского удостоверения.

В Запорожье 30-летний водитель автомобиля Renault Megane стал рекордсменом по количеству запротоколированных нарушений правил дорожного движения. Патрульные выписывали с мая 2020 года по июнь 2021 более 100 протоколов.

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Об этом сообщила пресс-служба ГУ Нацполиции в Запорожской области в Facebook. Так, злоумышленник получал на свое имя 54 протокола за вождение в нетрезвом виде (ст. 130 КУоАП) и 55 – за управление автомобилем, будучи лишенным прав (ст. 126 КУоАП).

Напоминаем, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрена следующая административная ответственность: