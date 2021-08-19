Правоохоронці в Індії провели рейд під час зустрічі власників дорогих екзотичних автомобілів та одним махом вилучили дюжину транспортних засобів.

Податки – це необхідне зло, але це не заважає людям намагатися їх уникнути. Та дурити систему можна лише до певного часу, у чому колись переконався відомий гангстер Аль Капоне, а нещодавно пересвідчились і нелегальні багатії з Індії.

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За даними India Today, група власників розкішних екзотичних автомобілів та суперкарів провела на вихідних зустріч, присвячену Дню незалежності країни. Група зі щонайменше 15 розкішних машин зібралась поблизу міжнародного аеропорту Раджіва Ганді в Хайдарабаді.

Поліція прибула на місце зустрічі несподівано та провела рейд, у ході якого було вилучено 11 з 15 машин, оскільки їх власники не сплатили податки на розкіш у штаті Телангана. Замість цього, як повідомляється, автомобілі були зареєстровані в інших штатах, де податки були нижчими. Означений податок у штаті Телангана становить 14% від вартості нового транспортного засобу.

Індійське видання повідомляє, що влада місяцями спостерігала за транспортними засобами, власники яких належали, переважно, “сім'ям політиків та промисловців”. Дізнавшись про збіговисько біля аеропорту, влада вирішила діяти.

За повідомленням India Today, водіям автомобілів було від 25 до 35 років. Вони прибули на зліт, аби похизуватись своїми машинами, серед яких було кілька Lamborghini Huracan, Maserati GranTurismo, Ferrari та Rolls-Royce. Хоча транспортні засоби були вилучені, їх власники, швидше за все, повернуть їх, після сплати штрафів.