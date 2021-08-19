Правоохранители в Индии провели рейд во время встречи владельцев дорогих экзотических автомобилей и одним махом изъяли дюжину транспортных средств.

Налоги – это необходимое зло, но это не мешает людям пытаться их избежать. И обманывать систему можно лишь до определенного времени, в чем когда-то убедился известный гангстер Аль Капоне, а недавно убедились и нелегальные богачи из Индии.

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По данным India Today, группа владельцев роскошных экзотических автомобилей и суперкаров провела на выходных встречу, посвященную Дню независимости страны. Группа из не менее 15 роскошных машин собралась вблизи международного аэропорта Раджива Ганди в Хайдарабаде.

Полиция прибыла на место встречи неожиданно и провела рейд, в ходе которого были изъяты 11 из 15 машин, поскольку их владельцы не уплатили налоги на роскошь в штате Телангана. Вместо этого, как сообщается, автомобили были зарегистрированы в других штатах, где налоги были ниже. Указанный налог в штате Телангана составляет 14% от стоимости нового транспортного средства.

Индийское издание сообщает, что власти месяцами наблюдали за транспортными средствами, владельцы которых принадлежали преимущественно "семьям политиков и промышленников". Узнав о сборище возле аэропорта, власти решили действовать.

По сообщению India Today, водителям автомобилей было от 25 до 35 лет. Они прибыли на взлет, чтобы похвастаться своими машинами, среди которых было несколько Lamborghini Huracan, Maserati GranTurismo, Ferrari и Rolls-Royce. Хотя транспортные средства были изъяты, их владельцы, скорее всего, вернут их, после уплаты штрафов.