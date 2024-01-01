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Поліція нагадала правила проїзду залізничного переїзду

Аварії на залізничних переїздах трапляються не дуже часто, але наслідки таких ДТП бувають дуже серйозними.
Нагадуємо правила проїзду залізничного переїзду - Auto24

Правила проїзду залізничного переїзду

Євген Гудущан
logo6 листопада, 15:00
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Залізничний переїзд — об’єкт підвищеної небезпеки, а отже необхідно завжди дотримуватись правил його проїзду.

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Патрульна поліція Київської області нагадала, у яких випадках рух через переїзд забороняється:

  • черговий по переїзду подає сигнал заборони руху;
  • шлагбаум опущений або почав опускатись;
  • увімкнено заборонний сигнал світлофора чи звуковий сигнал;
  • за переїздом утворився затор, який змусить водія зупинитися на переїзді;
  • до переїзду в межах видимості наближається поїзд (локомотив, дрезина).

Коли рух через залізничний переїзд заборонено, водій повинен зупинитися перед:

  • дорожньою розміткою — стоп-лінією;
  • дорожнім знаком "Проїзд без зупинки заборонено";
  • шлагбаумом чи світлофором так, щоб бачити його сигнали;
  • не ближче 10 м до найближчої рейки.

Поліція слідкує, аби водії дотримувались цих правил проїзду, адже на кону — життя водія чи іншого учасника дорожнього руху.

За порушення правил перетину залізничних переїздів статтею 123 КУпАП передбачена дуже сувора відповідальність: «В'їзд на залізничний переїзд у випадках, коли рух через переїзд заборонений, тягне за собою накладення штрафу в розмірі п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850 грн) з оплатним вилученням транспортного засобу у його власника чи без такого або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від шести місяців до одного року з оплатним вилученням транспортного засобу у його власника чи без такого або адміністративний арешт на строк від семи до десяти діб з оплатним вилученням транспортного засобу у його власника чи без такого».

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