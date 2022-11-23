Тотальні відключення світла створюють українцям чимало незручностей та небезпек. Для водіїв, окрім відключеного вуличного освітлення та непрацюючих світлофорів, виникають труднощі із проїздом залізничних переїздів, якщо не працюють залізничні світлофори та шлагбауми.

В правилах дорожнього руху проїзд залізничних переїздів займає цілий розділ. У ньому досить чітко та докладно розписано, що саме повинен робити водій у різних ситуаціях, які можуть статись на залізничному переїзді.

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Залізничний переїзд визначається правилами дорожнього руху як «перехрещення дороги із залізничними коліями на одному рівні».

Пункт 20.2. ПДР сформульовано наступним чином: «Під'їжджаючи до переїзду, а також починаючи рух після зупинки перед ним, водій зобов'язаний керуватися вказівками і сигналами чергового по переїзду, положенням шлагбаума, світловою та звуковою сигналізацією, дорожніми знаками і дорожньою розміткою, а також переконатися в тому, що не наближається поїзд (локомотив, дрезина)».

Для пропуску поїзда, що наближається, і в інших випадках, коли рух через залізничний переїзд заборонено, водій повинен зупинитися перед дорожньою розміткою 1.12 (стоп-лінією), дорожнім знаком 2.2 (Stop, проїзд без зупинки заборонено) шлагбаумом чи світлофором так, щоб бачити сигнали, а якщо засоби організації дорожнього руху відсутні – не ближче 10 м до найближчої рейки.

Зазвичай на залізничних переїздах встановлюють знак 2.2 (Stop, проїзд без зупинки заборонено).

Враховуючи ситуацію, яка склалась з тотальним відключенням світла, важливим буде наступний пункт (20.5 а) «Рух через переїзд забороняється, якщо черговий по переїзду подає сигнал заборони руху - стоїть до водія грудьми або спиною з піднятим над головою жезлом (червоним ліхтарем чи прапорцем) або з витягнутими в сторони руками». Тобто на залізничному переїзді діють такі ж жести регулювальника, як і на перехрестях.

Сигнали регулювальника на залізничному переїзді мають таке ж значення, як і при проїзді перехресть.

Також важливим є пункт 20.4. ПДР «Якщо перед переїздом немає дорожньої розмітки або дорожніх знаків, що визначають кількість смуг руху, рух транспортних засобів через переїзд дозволяється лише в один ряд».

За порушення правил перетину залізничних переїздів статтею 123 КУпАП передбачена дуже сувора відповідальність: «В'їзд на залізничний переїзд у випадках, коли рух через переїзд заборонений, тягне за собою накладення штрафу в розмірі п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850 грн) з оплатним вилученням транспортного засобу у його власника чи без такого або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від шести місяців до одного року з оплатним вилученням транспортного засобу у його власника чи без такого або адміністративний арешт на строк від семи до десяти діб з оплатним вилученням транспортного засобу у його власника чи без такого».