Тотальные отключения света создают украинцам немало неудобств и опасностей. Для водителей, кроме отключенного уличного освещения и неработающих светофоров возникают трудности с проездом железнодорожных переездов, если не работают железнодорожные светофоры и шлагбаумы.

В правилах дорожного движения проезд железнодорожных переездов занимает целый раздел. В нем достаточно четко и подробно расписано, что именно должен делать водитель в разных ситуациях, которые могут произойти на железнодорожном переезде.

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Железнодорожный переезд определяется правилами дорожного движения как «перекресток дороги с железнодорожными путями на одном уровне».

Пункт 20.2. ПДД сформулирован следующим образом: «Подъезжая к переезду, а также начиная движение после остановки перед ним, водитель обязан руководствоваться указаниями и сигналами дежурного по переезду, положением шлагбаума, световой и звуковой сигнализацией, дорожными знаками и дорожной разметкой. в том, что не близится поезд (локомотив, дрезина)».

Для пропуска приближающегося поезда и в других случаях, когда движение через железнодорожный переезд запрещено, водитель должен остановиться перед дорожной разметкой 1.12 (стоп-линией), дорожным знаком 2.2 (Stop, проезд без остановки запрещен) шлагбаумом или светофором так, чтобы видеть сигналы, а если средства организации дорожного движения отсутствуют – не ближе 10 м к ближайшему рельсу.

Обычно на железнодорожных переездах устанавливается знак 2.2 (Stop, проезд без остановки запрещен).

Учитывая ситуацию, сложившуюся с тотальным отключением света, важным будет следующий пункт (20.5 а) «Движение через переезд запрещается, если дежурный по переезду подает сигнал запрета движения – стоит к водителю грудью или спиной с поднятым над головой жезлом (красным фонарем или флажком) или с вытянутыми в стороны руками». То есть на железнодорожном переезде действуют такие же жесты регулировщика, как и на перекрестках.

Сигналы регулировщика на железнодорожном переезде имеют такое же значение, как и при проезде перекрестков.

Также важен пункт 20.4. ПДД «Если перед переездом нет дорожной разметки или дорожных знаков, определяющих количество полос движения, движение транспортных средств через переезд разрешается только в один ряд».

За нарушение правил пересечения железнодорожных переездов статьей 123 КУоАП предусмотрена очень строгая ответственность: «Въезд на железнодорожный переезд в случаях, когда движение через переезд запрещено, влечет наложение штрафа в размере пятидесяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (850 грн) с возмездным изъятием транспортного средства у его владельца или без такового, или лишения права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года с возмездным изъятием транспортного средства у его владельца или без такого, или административный арест сроком от семи до десяти суток с возмездным изъятием транспортного средства в его владельца или без такового».