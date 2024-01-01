Полиция напомнила правила проезда железнодорожного переезда

Железнодорожный переезд - объект повышенной опасности, а значит необходимо всегда соблюдать правила его проезда.

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Патрульная полиция Киевской области напомнила, в каких случаях движение через переезд запрещается:

дежурный по переезду подает сигнал запрета движения;

шлагбаум опущен или начал опускаться;

включен запрещающий сигнал светофора или звуковой сигнал;

за переездом образовалась пробка, которая заставит водителя остановиться на переезде;

к переезду в пределах видимости приближается поезд (локомотив, дрезина).

Когда движение через железнодорожный переезд запрещено, водитель должен остановиться перед:

дорожной разметкой - стоп-линией;

дорожным знаком "Проезд без остановки запрещен";

шлагбаумом или светофором так, чтобы видеть его сигналы;

не ближе 10 м до ближайшего рельса.

Полиция следит, чтобы водители придерживались этих правил проезда, ведь на кону - жизнь водителя или другого участника дорожного движения.

За нарушение правил пересечения железнодорожных переездов статьей 123 КУоАП предусмотрена очень строгая ответственность: "Въезд на железнодорожный переезд в случаях, когда движение через переезд запрещено, влечет за собой наложение штрафа в размере пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан (850 грн) с платным изъятием транспортного средства у его владельца или без такового или лишение права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года с возмездным изъятием транспортного средства у его владельца или без такового или административный арест на срок от семи до десяти суток с возмездным изъятием транспортного средства у его владельца или без такового".