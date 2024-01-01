Полиция напомнила правила проезда железнодорожного переезда

Железнодорожный переезд - объект повышенной опасности, а значит необходимо всегда соблюдать правила его проезда.
Читайте также: Железнодорожный переезд: как проехать, если нет света
Патрульная полиция Киевской области напомнила, в каких случаях движение через переезд запрещается:
- дежурный по переезду подает сигнал запрета движения;
- шлагбаум опущен или начал опускаться;
- включен запрещающий сигнал светофора или звуковой сигнал;
- за переездом образовалась пробка, которая заставит водителя остановиться на переезде;
- к переезду в пределах видимости приближается поезд (локомотив, дрезина).
Когда движение через железнодорожный переезд запрещено, водитель должен остановиться перед:
- дорожной разметкой - стоп-линией;
- дорожным знаком "Проезд без остановки запрещен";
- шлагбаумом или светофором так, чтобы видеть его сигналы;
- не ближе 10 м до ближайшего рельса.
Полиция следит, чтобы водители придерживались этих правил проезда, ведь на кону - жизнь водителя или другого участника дорожного движения.
За нарушение правил пересечения железнодорожных переездов статьей 123 КУоАП предусмотрена очень строгая ответственность: "Въезд на железнодорожный переезд в случаях, когда движение через переезд запрещено, влечет за собой наложение штрафа в размере пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан (850 грн) с платным изъятием транспортного средства у его владельца или без такового или лишение права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года с возмездным изъятием транспортного средства у его владельца или без такового или административный арест на срок от семи до десяти суток с возмездным изъятием транспортного средства у его владельца или без такового".