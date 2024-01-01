Поліція нагадала правила руху для велосипедистів

Насамперед патрульна поліція Київської області рекомендують перевірити свій двоколісний: велосипед повинен мати справні гальма, звуковий сигнал та бути обладнаним світловідбивачами (спереду білого, позаду червоного, по боках жовтогарячого кольору). Також, для руху в темну пору доби та в умовах недостатньої видимості, на велосипеді повинен бути встановлений та увімкнений ліхтар (фара).

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Основні правила дорожнього руху для велосипедистів:

Велосипедисти повинні рухатися велодоріжками, а якщо їх немає — крайньою правою смугою проїзної частини, в один ряд.

Рухатися проїзною частиною на велосипедах дозволяється особам, що досягли 14-річного віку.

Завчасно показувати зміну руху іншим учасникам дорожнього руху.

Дотримуватись вимог знаків, розмітки та сигналів світлофора.

Під час руху триматися крайньої правої сторони.

Заборонено: