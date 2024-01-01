Поліція нагадала правила руху для велосипедистів

Правила безпеки для велосипедистів
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Насамперед патрульна поліція Київської області рекомендують перевірити свій двоколісний: велосипед повинен мати справні гальма, звуковий сигнал та бути обладнаним світловідбивачами (спереду білого, позаду червоного, по боках жовтогарячого кольору). Також, для руху в темну пору доби та в умовах недостатньої видимості, на велосипеді повинен бути встановлений та увімкнений ліхтар (фара).
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Основні правила дорожнього руху для велосипедистів:
- Велосипедисти повинні рухатися велодоріжками, а якщо їх немає — крайньою правою смугою проїзної частини, в один ряд.
- Рухатися проїзною частиною на велосипедах дозволяється особам, що досягли 14-річного віку.
- Завчасно показувати зміну руху іншим учасникам дорожнього руху.
- Дотримуватись вимог знаків, розмітки та сигналів світлофора.
- Під час руху триматися крайньої правої сторони.
Заборонено:
- їздити, не тримаючись за руль, та знімати ноги з педалей;
- переїздити пішохідний перехід на велосипеді. Потрібно злізти з велосипеда і перейти дорогу;
- рухатися автомагістралями, дорогами для автомобілів та проїзною частиною, коли поряд облаштовано велосипедну доріжку;
- рухатися тротуарами й пішохідними доріжками (крім дітей до 7 років на дитячих велосипедах під наглядом дорослих);
- сідати за кермо двоколісного в стані сп'яніння;
- під час руху триматися за інший транспортний засіб.