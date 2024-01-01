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Поліція нагадала правила руху для велосипедистів

Весна цьогоріч прийшла швидко, а отже, шанувальники двоколісного транспорту вже можуть діставати велосипеди та відкривати новий велосезон.
У поліція розповіли правила безпеки для велосипедистів - Auto24

Правила безпеки для велосипедистів

Євген Гудущан
logo11 березня, 14:58
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Насамперед патрульна поліція Київської області рекомендують перевірити свій двоколісний: велосипед повинен мати справні гальма, звуковий сигнал та бути обладнаним світловідбивачами (спереду білого, позаду червоного, по боках жовтогарячого кольору). Також, для руху в темну пору доби та в умовах недостатньої видимості, на велосипеді повинен бути встановлений та увімкнений ліхтар (фара).

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Основні правила дорожнього руху для велосипедистів:

  • Велосипедисти повинні рухатися велодоріжками, а якщо їх немає — крайньою правою смугою проїзної частини, в один ряд.
  • Рухатися проїзною частиною на велосипедах дозволяється особам, що досягли 14-річного віку.
  • Завчасно показувати зміну руху іншим учасникам дорожнього руху.
  • Дотримуватись вимог знаків, розмітки та сигналів світлофора.
  • Під час руху триматися крайньої правої сторони.

Заборонено:

  • їздити, не тримаючись за руль, та знімати ноги з педалей;
  • переїздити пішохідний перехід на велосипеді. Потрібно злізти з велосипеда і перейти дорогу;
  • рухатися автомагістралями, дорогами для автомобілів та проїзною частиною, коли поряд облаштовано велосипедну доріжку;
  • рухатися тротуарами й пішохідними доріжками (крім дітей до 7 років на дитячих велосипедах під наглядом дорослих);
  • сідати за кермо двоколісного в стані сп'яніння;
  • під час руху триматися за інший транспортний засіб.

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