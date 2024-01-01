Полиция напомнила правила движения для велосипедистов

Прежде всего патрульная полиция Киевской области рекомендуют проверить свой двухколесный: велосипед должен иметь исправные тормоза, звуковой сигнал и быть оборудованным светоотражателями (спереди белого, сзади красного, по бокам оранжевого цвета). Также, для движения в темное время суток и в условиях недостаточной видимости, на велосипеде должен быть установлен и включен фонарь (фара).

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Основные правила дорожного движения для велосипедистов:

Велосипедисты должны двигаться по велодорожкам, а если их нет - крайней правой полосой проезжей части, в один ряд.

Двигаться по проезжей части на велосипедах разрешается лицам, достигшим 14-летнего возраста.

Заблаговременно показывать изменение движения другим участникам дорожного движения.

Соблюдать требования знаков, разметки и сигналов светофора.

Во время движения держаться крайней правой стороны.

Запрещено: