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Полиция напомнила правила движения для велосипедистов

Весна в этом году пришла быстро, а значит, поклонники двухколесного транспорта уже могут доставать велосипеды и открывать новый велосезон.
В полиция рассказали правила безопасности для велосипедистов - Auto24

Правила безопасности для велосипедистов

Евгений Гудущан
logo11 марта, 14:58
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Прежде всего патрульная полиция Киевской области рекомендуют проверить свой двухколесный: велосипед должен иметь исправные тормоза, звуковой сигнал и быть оборудованным светоотражателями (спереди белого, сзади красного, по бокам оранжевого цвета). Также, для движения в темное время суток и в условиях недостаточной видимости, на велосипеде должен быть установлен и включен фонарь (фара).

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Основные правила дорожного движения для велосипедистов:

  • Велосипедисты должны двигаться по велодорожкам, а если их нет - крайней правой полосой проезжей части, в один ряд.
  • Двигаться по проезжей части на велосипедах разрешается лицам, достигшим 14-летнего возраста.
  • Заблаговременно показывать изменение движения другим участникам дорожного движения.
  • Соблюдать требования знаков, разметки и сигналов светофора.
  • Во время движения держаться крайней правой стороны.

Запрещено:

  • ездить, не держась за руль, и снимать ноги с педалей;
  • переезжать пешеходный переход на велосипеде. Нужно слезть с велосипеда и перейти дорогу;
  • двигаться по автомагистралям, дорогам для автомобилей и проезжей части, когда рядом обустроена велосипедная дорожка;
  • двигаться по тротуарам и пешеходным дорожкам (кроме детей до 7 лет на детских велосипедах под присмотром взрослых);
  • садиться за руль двухколесного в состоянии опьянения;
  • во время движения держаться за другое транспортное средство.

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