Полиция напомнила правила движения для велосипедистов

Правила безопасности для велосипедистов
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Прежде всего патрульная полиция Киевской области рекомендуют проверить свой двухколесный: велосипед должен иметь исправные тормоза, звуковой сигнал и быть оборудованным светоотражателями (спереди белого, сзади красного, по бокам оранжевого цвета). Также, для движения в темное время суток и в условиях недостаточной видимости, на велосипеде должен быть установлен и включен фонарь (фара).
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Основные правила дорожного движения для велосипедистов:
- Велосипедисты должны двигаться по велодорожкам, а если их нет - крайней правой полосой проезжей части, в один ряд.
- Двигаться по проезжей части на велосипедах разрешается лицам, достигшим 14-летнего возраста.
- Заблаговременно показывать изменение движения другим участникам дорожного движения.
- Соблюдать требования знаков, разметки и сигналов светофора.
- Во время движения держаться крайней правой стороны.
Запрещено:
- ездить, не держась за руль, и снимать ноги с педалей;
- переезжать пешеходный переход на велосипеде. Нужно слезть с велосипеда и перейти дорогу;
- двигаться по автомагистралям, дорогам для автомобилей и проезжей части, когда рядом обустроена велосипедная дорожка;
- двигаться по тротуарам и пешеходным дорожкам (кроме детей до 7 лет на детских велосипедах под присмотром взрослых);
- садиться за руль двухколесного в состоянии опьянения;
- во время движения держаться за другое транспортное средство.