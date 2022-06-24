Машини Tesla не пускають на об'єкти поліції через вбудовані камери. На території поліцейських підрозділів дуже багато секретної інформації яку Tesla може зафільмувати.

У Берліні автомобілям Tesla заборонили заїжджати на окремі території, що належать поліції Німеччини, оскільки вбудовані в машини відеокамери фіксують надто багато інформації. Про це повідомляє місцеве видання Tagesspigel із посиланням на внутрішні документи поліції.

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У поліції вважають, що запис відео вбудованими в Tesla камерами порушує питання безпеки та захисту даних. Адже зняте відео автоматично передається на сервери компанії в Нідерланди, де постійно зберігається і незрозумілим для поліції чином обробляється.

Згідно з внутрішнім документом поліції, їй стало відомо про цю проблему ще в січні, коли мовник ZDF повідомив, що прокуратура Берліна отримала від Tesla відео з інформацією про аварії на дорогах.

Вісім вбудованих камер автомобілів Tesla фіксують зображення по всьому периметру авто, на відміну від більшості інших моделей сучасних авто, де вони використовуються, наприклад, для більш зручного паркування реверсом.