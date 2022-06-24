Машины Tesla не пускают на объекты полиции из-за встроенных камер. На территории полицейских подразделений очень много секретной информации, которую Tesla может заснять.

В Берлине автомобилям Tesla запретили заезжать на отдельные территории, принадлежащие полиции Германии, поскольку встроенные в машины видеокамеры фиксируют слишком много информации. Об этом сообщает местное издание Tagesspigel со ссылкой на внутренние документы полиции.

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В полиции считают, что запись видео встроенными в Tesla камерами поднимает вопросы безопасности и защиты данных. Ведь снятое видео автоматически передается на серверы компании в Нидерланды, где постоянно хранится и непонятным для полиции образом обрабатывается.

Согласно внутреннему документу полиции, ей стало известно об этой проблеме еще в январе, когда вещатель ZDF сообщил, что прокуратура Берлина получила от Tesla видео с информацией об авариях на дорогах.

Восемь встроенных камер автомобилей Tesla фиксируют изображение по всему периметру авто, в отличие от большинства других моделей современных авто, где они используются, например, для более удобной парковки реверсом.