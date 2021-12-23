Цієї суми достатньо для придбання автопарку з 250 електромобілів.

Подібні угоди для Tesla несуть подвійну вигоду. Крім, власне, прибутку від продажу автомобілів, подібні контракти впливають на вартість акцій виробника. Нехай цього разу обсяг замовлення не такий масштабний, як 100 000 автомобілів для прокатної компанії Hertz, але автомобілі для поліції – це прояв довіри до виробника на державному рівні та 250 новик користувачів мережі зарядних станцій Tesla Supercharger. А отже – знову вигода.

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Департамент поліції Нью-Йорка планує оновити автопарк електромобілями для патрульних та інших служб. За повідомленням Bloomberg, це замовлення є частиною плану міста щодо переходу на повністю електричний транспорт у держструктурах. Угода ще не підписана, однак за нею кожен автомобіль обійдеться Департаменту поліції у 51 940 доларів. Не ясно, про яку саме модель виробника йде мова, але за такою ціною правоохоронці цілком можуть отримати Model 3 Long Range зі збільшеним запасом ходу та кращими характеристиками. Раніше в автопарку поліції Нью-Йорку електромобілів не було, лише невеликі партії гібридів – Chevrolet Volt, Ford Escape та Toyota Prius.

Патрульні автомобілі проводять багато часу на холостому ходу, тому електромобілі можуть значно скоротити витрати на пальне. Хоча 250 електромобілів не змінять ситуацію одразу, оскільки поліції Нью-Йорка служать 9621 автомобіля. А автопарк усіх держструктур міста налічує 31 127 транспортних засобів. Сюди входять сміттєвози, прибиральні машини, пожежні машини, машини швидкої допомоги та транспортні засоби інших комунальних підприємств.