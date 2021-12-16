Але за криптовалюту можна буде купити не автомобіль, а лише мерчі – інші товари з логотипом автовиробника.

Виконавчий директор Tesla Ілон Маск продав ще більше акцій своєї компанії, а також оголосив, що автовиробник почне приймати оплату в Dogecoin за свої товари.

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Документи, надані американською Комісією з цінних паперів і бірж, показують, що з 8 листопада цього року Ілон Маск продав акцій Tesla на суму приблизно 11,76 мільярда доларів. Маск не розкрив, чому він активно продає акції Tesla, вперше з 2016 року, але вважається, що це пов'язано з майбутнім підвищенням податків, а також з високими ринковими цінами автовиробника. Також кажуть, що він покриває деякі особисті борги. Акції Tesla втратили приблизно 15 відсотків у грудні, але все ще зросли на 36 відсотків з початку року.

Незабаром після продажу нової порції акцій, Маск оголосив у Twitter, що Tesla дозволить використовувати Dogecoin при купівлі деяких товарів Tesla. Але не автомобілів, а лиш брендованих товарів, як дитячий квадроцикл чи фірмові футболки.

Tesla will make some merch buyable with Doge & see how it goes — Elon Musk (@elonmusk) December 14, 2021

Dogecoin – це криптовалюта, яка за останні 12 місяців стала дуже популярною. Маск має значний капітал у Dogecoin і регулярно згадує цю криптовалюту у своїх твітах, викликаючи зростання цін. Після оголошення про те, що Tesla почне приймати криптовалюту, ціни зросли на 33 відсотки. Раніше Маск зізнався, що справді має вплив на ціну Dogecoin, але стверджує, що не продає його, коли ціни зростають.