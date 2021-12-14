Авторитетне американське видання відзначило заслуги й досягнення Маска, зокрема похвалу за позитивний вплив на навколишнє середовище, розвиток космічної індустрії та навіть публікації у Твіттері.

Персона з автомобільної індустрії потрапила на обкладинку журналу з річними рейтингами вперше за 93 роки! До Ілона Маска титул “Людина року” від Time отримав лише Волтер Персі Крайслер – засновник корпорації Chrysler, у далекому 1928 році.

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Засновник і керівник Tesla Ілон Маск у публікації Time названий людиною, яка “прагне врятувати нашу планету і водночас знайти нам нову для заселення” – успіхи аерокосмічної компанії SpaceX також додали балів до рейтингу Маска. Журнал також відзначив його діяльність у сфері розвитку штучного інтелекту та криптовалют, а також активність у Твіттері. Time характеризує Маска різними епітетами: клоун, геній, позер, провидець, промисловець і шоумен. Нагадаємо, 50-річний бізнесмен цього року став найбагатшою людиною у світі, а капіталізація його компанії перевищила трильйон доларів.

У публікації Time згадуються і неприємні моменти історії Маска. Зокрема, погані умови праці на підприємствах, часті аварії з Tesla, у яких звинувачують фірмовий автопілот, скептичне ставлення бізнесмена до коронавірусу на початку пандемії та його небажання закривати заводи, що вилилися у конфлікти з владою.