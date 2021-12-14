Авторитетное американское издание отметило заслуги и достижения Маска, в частности похвалу за позитивное воздействие на окружающую среду, развитие космической индустрии и даже публикации в Твиттере.

Персона из автомобильной индустрии попала на обложку журнала с годовыми рейтингами впервые за 93 года! До Илона Маска титул “Человек года” от Time получил лишь Уолтер Перси Крайслер – основатель корпорации Chrysler, в далеком 1928 году.

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Основатель и руководитель Tesla Илон Маск в публикации Time назван человеком, который “стремится спасти нашу планету и в то же время найти нам новую для заселения” – успехи аэрокосмической компании SpaceX также добавили баллов в рейтинге Маска. Журнал также отметил его деятельность в сфере развития искусственного интеллекта и криптовалют, а также активность в Твиттере. Time характеризует Маска различными эпитетами: клоун, гений, позер, провидец, промышленник и шоумен. Напомним, 50-летний бизнесмен в этом году стал самым богатым человеком в мире, а капитализация его компании превысила триллион долларов.

В публикации Time упоминаются и неприятные моменты истории Маска. В частности, плохие условия труда на предприятиях, частые аварии с Tesla, в которых обвиняют фирменный автопилот, скептическое отношение бизнесмена к коронавирусу в начале пандемии и его нежелание закрывать заводы, которые вылились в конфликты с властью.