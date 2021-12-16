Но за криптовалюту можно будет купить не автомобиль, а только мерч – другие товары с логотипом автопроизводителя.

Исполнительный директор Tesla Илон Маск продал еще больше акций своей компании, а также объявил, что автопроизводитель станет принимать оплату в Dogecoin за свои товары.

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Документы, предоставленные американской Комиссией по ценным бумагам и биржам, показывают, что с 8 ноября этого года Илон Маск продал акций Tesla на сумму примерно 11,76 миллиарда долларов. Маск не раскрыл, почему он активно продает акции Tesla, впервые с 2016 года, но считается, что это связано с будущим повышением налогов, а также высокими рыночными ценами автопроизводителя. Также говорят, что он покрывает некоторые личные долги. Акции Tesla потеряли около 15 процентов в декабре, но все еще выросли на 36 процентов с начала года.

Вскоре после продажи новой порции акций, Маск объявил в Twitter, что Tesla позволит использовать Dogecoin при покупке некоторых товаров Tesla. Но не автомобилей, а только брендированных товаров, как детский квадроцикл или фирменные футболки.

Tesla will make some merch buyable with Doge & see how it goes — Elon Musk (@elonmusk) December 14, 2021

Dogecoin – это криптовалюта, которая за последние 12 месяцев стала очень популярной. Маск имеет значительный капитал в Dogecoin и регулярно упоминает эту криптовалюту в своих твитах, вызывая рост цен. После объявления о том, что Tesla начнет принимать криптовалюту, цены выросли на 33 процента. Ранее Маск признался, что действительно оказывает влияние на цену Dogecoin, но утверждает, что не продает ее, когда цены растут.