Этой суммы достаточно для приобретения автопарка из 250 электромобилей.

Подобные сделки для Tesla несут двойную выгоду. Кроме, собственно, прибыли от продажи автомобилей, подобные контракты влияют на стоимость акций производителя. Пусть в этот раз объем заказа не такой масштабный, как 100 000 автомобилей для прокатной компании Hertz, но автомобили для полиции – это проявление доверия к производителю на государственном уровне и 250 новых пользователей сети зарядных станций Tesla Supercharger. А значит – опять выгода.

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Департамент полиции Нью-Йорка планирует обновить автопарк электромобилями для патрульных и других служб. По сообщению Bloomberg, этот заказ является частью плана города по переходу на полностью электрический транспорт в госструктурах. Соглашение еще не подписано, однако по нему каждый автомобиль обойдется Департаменту полиции в 51 940 долларов. Не ясно, о какой именно модели производителя идет речь, но по такой цене правоохранители вполне могут получить Model 3 Long Range с увеличенным запасом хода и лучшими характеристиками. Ранее в автопарке полиции Нью-Йорка электромобилей не было, лишь небольшие партии гибридов – Chevrolet Volt, Ford Escape и Toyota Prius.

Патрульные автомобили проводят много времени на холостом ходу, поэтому электромобили могут значительно сократить расходы на топливо. Хотя 250 электромобилей не изменят ситуацию сразу, поскольку полиции Нью-Йорка служат 9621 автомобиля. А автопарк всех госструктур города насчитывает 31 127 транспортных средств. Сюда входят мусоровозы, уборочные машины, пожарные машины, машины скорой помощи и транспортные средства других коммунальных предприятий.