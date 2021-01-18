Патрульним дали можливість штрафувати "євробляхерів" - у поліцейських в планшеті вже з’явився доступ до Митної Бази. Тепер по кожному авто вони можуть бачити, хто і коли ввіз автомобіль.

Це значить що також у поліції з’явилася можливість залучати до адміністративної відповідальності (за порушення терміну перебування таких авто в режимі транзиту), водіїв, які пересуваються на автомобілях з іноземною реєстрацією.

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Нагадуємо: керування водієм транспортним засобом, щодо якого порушено обмеження, встановлені Митним кодексом України, а саме: порушено строки його тимчасового ввезення та/або переміщення в митному режимі транзиту; транспортний засіб використовується для цілей підприємницької діяльності та/або отримання доходів в Україні; транспортний засіб передано у володіння, користування або розпорядження особі, яка не ввозила його на митну територію України або не поміщувала в митний режим транзиту передбачено штраф — 8 500 грн. повторне вчинення протягом року — 17 000 грн.