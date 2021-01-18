Патрульным дали возможность штрафовать "евробляхеров" – у полицейских в планшете уже появился доступ к Таможенной Базе. Теперь по каждому авто они могут видеть, кто и когда ввез автомобиль.

Это значит, что также у полиции появилась возможность привлекать к административной ответственности (за нарушение срока пребывания таких авто в режиме транзита) водителей, которые передвигаются на автомобилях с иностранной регистрацией.

Читайте также: В Кабмине категорически против доступной растаможки авто

Напоминаем: управление водителем транспортным средством, в отношении которого возбуждены ограничения, установленные Таможенным кодексом Украины, а именно: нарушены сроки его временного ввоза и/или перемещение в таможенном режиме транзита; транспортное средство используется для целей предпринимательской деятельности и/или получения доходов в Украине; транспортное средство передано во владение, пользование или распоряжение лицу, которое не ввозило его на таможенную территорию Украины или не помещало в таможенный режим транзита, предусмотрен штраф – 8 500 грн. Повторное совершение в течение года – 17 000 грн.