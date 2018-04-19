Голова Нацполіції Сергій Князєв доручив своїм підлеглим перевірити технічний стан пасажирського транспорту у столиці та посилити контроль за додержанням ПДД.

Нацполіції доручено перевірити технічний стан пасажирського транспорту Києва та області та посилити контроль за додержанням ПДД. Як саме буде проводитись перевірка – не уточнюється.

Мета операції – зменшити кількість аварій на столичних дорогах. Про безпеку та комфорт пасажирів мова не йшла. “Звертаюсь до керівників підрозділів поліції областях, патрульної поліції та підрозділів превенції: ми повинні звернути увагу на дорожно-транспортну інфраструктуру і зробити все можливе, щоб запобігти надзвичайним випадкам”, – сказав очільник нацполіції Сергій Князєв.

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Як повідомляє Аutoconsulting, скоро в Україні очікують збільшення кількості перевезень у зв'язку зі святковими днями. Кількість вуличних патрулів у цей час збільшиться.

Варто відзначити, що більше третини українського автопарку місцевих перевізників становлять автобуси віком понад 20 років. Міські та приміські перевізники не мають чіткої структури роботи – одні маршрути обслуговуються приватними компаніями, інші – окремими власниками транспорту, необхідні щоденні перевірки автомобілів на несправності систематично ігноруються, що у результаті й призводить до аварійних ситуацій на дорогах.

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