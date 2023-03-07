Штраф за тріщину на лобовому склі незаконний. При отриманні такої постанови її необхідно оскаржувати, інакше можна позбутись права керування на строк від 3-х до 6-ти місяців.

У 2023 році стало масовим явищем накладення на водіїв штрафів за наявність тріщин на вітровому склі транспортного засобу. Лише з початку березня 2023 року в юридичну компанію «Дорожній Адвокат» звернулося 8 водіїв, на яких склали постанови про притягнення до адміністративної відповідальності за такі дії.

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При виявленні тріщини на вітровому склі поліцейські виносять постанови про накладення адміністративного стягнення на підставі ч.1 ст.121 КУпАП із застосуванням штрафу в розмірі 340 грн. (керування транспортним засобом, що має технічні несправності, з якими експлуатація його забороняється).

При повторному протягом року аналогічному порушенні складають протоколи за ч.4 ст.121 КУпАП. Ця норма передбачає позбавлення права керування на строк від 3-х до 6-ти місяців.

Зокрема, поліцейським в Дніпропетровській області винесено постанову про адміністративне правопорушення від 01.03.2023 серії ЕАС №6612513. Поліцейським в м. Києві винесено постанову від 01.03.2023 серії ЕАС №6614012. У кожному випадку накладено стягнення на підставі ч.1 ст.121 КУпАП у вигляді штрафу в розмірі 340 грн.

Проте вказані постанови, як і будь-які інші у подібних обставинах, не відповідають вимогам закону. Виходячи з диспозиції ч.1 ст.121 КУпАП виключена можливість притягнення водія до адміністративної відповідальності за наявність тріщини скла. А отже такі постанови є протиправними та підлягають скасуванню у встановленому законом порядку.

Якщо водій таку постанову не оскаржив, а сплатив штраф, то це свідчить про те, що він погодився з вчиненим порушенням. І відповідно при повторній зупинці на нього можуть скласти протокол про адміністративне правопорушення за ч.4 ст.121 КУпАП – позбавлення права керування на строк від 3-х до 6-ти місяців.

Тому особливо важливим є оскаржити таку «першу» постанову за ч.1 ст.121 КУпАП, щоб не допустити складення протоколу за ч.4 ст.121 КУпАП. На оскарження постанови надається 10 днів з дня її отримання. У інакшому випадку можна позбутись посвідчення водія.