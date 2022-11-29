Поліція знову взялась за «бочки» - невеликі заправки які часто працюють без відповідної ліцензії.

Оперативники Броварського управління поліції Київщини виявили незаконний продаж дизельного пального. Про це йдеться на сторінці поліції Київської області у Facebook.

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Поліцейські встановили, що на так званій заправці провадилась реалізація пального без застосування реєстраторів розрахункових операцій і відповідної ліцензії на роздрібний продаж.

Під час проведення огляду місця події працівники поліції виявили й вилучили два автомобілі марки «Mercedes» і «Ford», дизельне пальне обсягом 3 тис. літрів і обладнання, необхідне для роботи станції.

Наразі вживається всіх заходів для притягнення до відповідальності осіб, які причетні до злочинної діяльності.

Слідчі за процесуального керівництва Броварської окружної прокуратури за фактом незаконного збуту підакцизних товарів (ч. 1 ст. 204 ККУ) розпочали досудове розслідування.