Полиция снова взялась за «бочки» – небольшие заправки, которые часто работают без соответствующей лицензии.

Оперативники Броварского управления полиции Киевщины обнаружили незаконную продажу дизельного горючего. Об этом говорится на странице полиции Киевской области в Facebook.

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Полицейские установили, что на так называемой заправке производилась реализация горючего без применения регистраторов расчетных операций и соответствующей лицензии на розничную продажу.

Во время проведения осмотра места происшествия сотрудники полиции обнаружили и изъяли два автомобиля марки Mercedes и Ford, дизельное топливо объемом 3 тыс. литров и оборудование, необходимое для работы станции.

В настоящее время принимаются все меры для привлечения к ответственности лиц, причастных к преступной деятельности.

Следователи процессуального руководства Броварской окружной прокуратуры по факту незаконного сбыта подакцизных товаров (ч. 1 ст. 204 УК) начали досудебное расследование.