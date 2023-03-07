Штраф за трещину на лобовом стекле незаконен. При получении такого постановления его необходимо обжаловать, иначе можно лишиться права управления сроком от 3-х до 6-ти месяцев.

В 2023 году стало массовым явлением наложение на водителей штрафов за наличие трещин на ветровом стекле транспортного средства. Только с начала марта 2023 года в юридическую компанию «Дорожный Адвокат» обратилось 8 водителей, на которых составили постановления о привлечении к административной ответственности за такие действия.

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При обнаружении трещины на ветровом стекле полицейские выносят постановления о наложении административного взыскания из ч.1 ст.121 КУоАП с применением штрафа в размере 340 грн. (управление транспортным средством, имеющим технические неисправности, с которыми эксплуатация его запрещается).

При повторном в течение года аналогичном нарушении составляют протоколы по ч.4 ст.121 КУоАП. Эта норма предусматривает лишение права управления сроком от 3-х до 6-ти месяцев.

В частности, полицейским в Днепропетровской области вынесено постановление об административном правонарушении от 01.03.2023 г. серии ЕАС №6612513. Полицейским в Киеве вынесено постановление от 01.03.2023 серии ЕАС №6614012. В каждом случае наложено взыскание на основании ч.1 ст.121 КУоАП в виде штрафа в размере 340 грн.

Однако указанные постановления, как и любые другие в подобных обстоятельствах, не отвечают требованиям закона. Исходя из диспозиции ч.1 ст.121 КУоАП, исключена возможность привлечения водителя к административной ответственности за наличие трещины стекла. Следовательно, такие постановления противоправны и подлежат отмене в установленном законом порядке.

Если водитель такое постановление не обжаловал, а уплатил штраф, это свидетельствует о том, что он согласился с совершенным нарушением. И соответственно при повторной остановке на него могут составить протокол об административном правонарушении по ч.4 ст.121 КУоАП – лишение права управления сроком от 3-х до 6-ти месяцев.

Поэтому особенно важно обжаловать такое «первое» постановление по ч.1 ст.121 КУоАП, чтобы не допустить составление протокола по ч.4 ст.121 КУоАП. На обжалование постановления предоставляется 10 дней со дня его получения. В противном случае можно избавиться от водительского удостоверения.