19 листопада в більшості областей України туман, видимість 200-500 метрів.

Сильні тумани значно погіршують видимість на дорозі. Тому Патрульна Поліція опублікувала кілька правил, які зроблять пересування в туман більш безпечними:

  • обов’язково рухатися з увімкненим ближнім світлом фар та протитуманними ліхтарями (якщо вони передбачені конструкцією транспортного засобу);
  • відмовитися від ризикованих маневрів;
  • зменшити швидкість руху транспортного засобу;
  • дотримуватися безпечної дистанції;
  • під час зупинки обов’язково вмикати аварійну світлову сигналізацію;
  • відмовитися від гучної музики в салоні транспортного засобу та дотримуватися тиші, аби краще чути звуки іншого авто.

Безпечних вам поїздок!

Нагадаємо, як їздити в умовах недостатньої видимості.