19 листопада в більшості областей України туман, видимість 200-500 метрів.
Сильні тумани значно погіршують видимість на дорозі. Тому Патрульна Поліція опублікувала кілька правил, які зроблять пересування в туман більш безпечними:
- обов’язково рухатися з увімкненим ближнім світлом фар та протитуманними ліхтарями (якщо вони передбачені конструкцією транспортного засобу);
- відмовитися від ризикованих маневрів;
- зменшити швидкість руху транспортного засобу;
- дотримуватися безпечної дистанції;
- під час зупинки обов’язково вмикати аварійну світлову сигналізацію;
- відмовитися від гучної музики в салоні транспортного засобу та дотримуватися тиші, аби краще чути звуки іншого авто.
Безпечних вам поїздок!
Нагадаємо, як їздити в умовах недостатньої видимості.