19 ноября в большинстве областей Украины туман, видимость 200-500 метров.
Сильные туманы значительно ухудшают видимость на дороге. Поэтому Патрульная полиция опубликовала несколько правил, которые сделают передвижения в тумане более безопасными:
- обязательно двигаться с включенным ближним светом фар и противотуманными фонарями (если они предусмотрены конструкцией транспортного средства);
- отказаться от рискованных маневров;
- уменьшить скорость движения транспортного средства;
- соблюдать безопасную дистанцию;
- при остановке обязательно включать аварийную световую сигнализацию;
- отказаться от громкой музыки в салоне транспортного средства и соблюдать тишину, чтобы лучше слышать звуки другого авто.
Безопасных вам поездок!