19 ноября в большинстве областей Украины туман, видимость 200-500 метров.

Сильные туманы значительно ухудшают видимость на дороге. Поэтому Патрульная полиция опубликовала несколько правил, которые сделают передвижения в тумане более безопасными:

  • обязательно двигаться с включенным ближним светом фар и противотуманными фонарями (если они предусмотрены конструкцией транспортного средства);
  • отказаться от рискованных маневров;
  • уменьшить скорость движения транспортного средства;
  • соблюдать безопасную дистанцию;
  • при остановке обязательно включать аварийную световую сигнализацию;
  • отказаться от громкой музыки в салоне транспортного средства и соблюдать тишину, чтобы лучше слышать звуки другого авто.

Безопасных вам поездок!

Напомним, как ездить в условиях недостаточной видимости.