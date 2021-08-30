Поліція збільшує кількість ділянок, на яких патрульні вимірюватимуть швидкість за допомогою приладів TruCAM.

З 30 серпня на 10 нових ділянках буде проводитись вимірювання швидкості. Мобільні прилади TruCAM патрульні використовують поряд з камерами автоматичної фіксації. НА думку керівництва поліції у поєднанні методів вимірювання досягається більша ефективність у контролі за швидкістю руху.

Читайте також: Чи можна поліцейським тримати TruCam у руках?

В поліції стверджують, що відрізки доріг визначалися на підставі проведеного аналізу аварійності. Вимірювання проводиться на аварійно-небезпечних ділянках автодоріг та в місцях концентрації ДТП, скоєних з причин перевищення швидкості руху.

Усього на дорогах України працює 180 приладів TruCAM, а вимірювання буде здійснюватись на 319 ділянках.

Важливо: