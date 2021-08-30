Полиция увеличивает количество участков, на которых патрульные будут измерять скорость с помощью приборов TruCAM.

С 30 августа на 10 новых участках будет проводиться измерение скорости. Мобильные приборы TruCAM патрульные используют наряду с камерами автоматической фиксации. По мнению руководства полиции в сочетании методов измерения достигается большая эффективность в контроле за скоростью движения.

Читайте также: Можно ли полицейским держать TruCam в руках?

В полиции утверждают, что отрезки дорог определялись на основании проведенного анализа аварийности. Измерение проводится на аварийно-опасных участках автодорог и в местах концентрации ДТП, совершенных по причинам превышения скорости движения.

Всего на дорогах Украины работает 180 приборов TruCAM, а измерение будет осуществляться на 319 участках.

Важно: