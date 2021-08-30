Полиция увеличивает количество участков, на которых патрульные будут измерять скорость с помощью приборов TruCAM.
С 30 августа на 10 новых участках будет проводиться измерение скорости. Мобильные приборы TruCAM патрульные используют наряду с камерами автоматической фиксации. По мнению руководства полиции в сочетании методов измерения достигается большая эффективность в контроле за скоростью движения.
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В полиции утверждают, что отрезки дорог определялись на основании проведенного анализа аварийности. Измерение проводится на аварийно-опасных участках автодорог и в местах концентрации ДТП, совершенных по причинам превышения скорости движения.
Всего на дорогах Украины работает 180 приборов TruCAM, а измерение будет осуществляться на 319 участках.
Важно:
- на всех участках, где проводится измерение, установлены дорожные знаки, предупреждающие о фото- и видеофиксации нарушений;
- в местах фиксации нарушений будет стоять служебный автомобиль с включенными синими проблесковыми маячками.